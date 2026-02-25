Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:29

Куриные котлеты с сыром: вся начинка остается внутри, ничего не вытекает — любимый рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Это любимый рецепт куриных котлет с сыром. Вся начинка остается внутри, ничего не вытекает! Вкус получается идеальным: мягкое куриное мясо контрастирует с тягучей, сливочной начинкой, а панировка добавляет хруст.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 2-3 ломтика белого батона без корки, 100 мл молока, 1 яйцо, соль, перец, специи, 100 г твердого сыра, панировочные сухари.

Рецепт: куриное филе пропустите через мясорубку. Батон замочите в молоке, слегка отожмите и добавьте в фарш. Вбейте яйцо, посолите, поперчите, добавьте специи и тщательно вымесите фарш до однородной липкой массы. Уберите в холодильник на 20-30 минут. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Влажными руками сформируйте лепешку из фарша, в центр положите сыр, защипните края, чтобы сыр был полностью закрыт. Обваляйте котлету в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем переложите их на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить куриные будра в сметане — соус от них хочется вылизать с тарелки.

Проверено редакцией
