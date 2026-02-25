Зимняя Олимпиада — 2026
Ленивый фаршированный перец в горшочках — никакой возни с начинкой. Все смешал, залил соусом и в духовку. Настоящий кайф!

Фото: D-NEWS.ru
Обожаю фаршированный перец, но терпеть не могу с ним возиться: чистить, фаршировать, следить, чтобы не развалился. Этот рецепт — мое спасение. Просто нарезаю перец кусками, смешиваю с фаршем, заливаю томатным соусом, сверху сыр — и в горшочек. В духовке все это дело томится, пропитывается ароматами, а на выходе — тот самый любимый вкус, но без лишних телодвижений.

Что понадобится

Беру 300 г любого мясного фарша, 2 красных болгарских перца, 2 кусочка батона, 100 г молока, одну луковицу, зубчик чеснока, пучок свежей зелени (петрушка, укроп), по чайной ложке сухого чеснока и копченой паприки, 2 чайные ложки прованских трав, соль по вкусу, 2-3 столовые ложки растительного масла, 200 г воды, 2-3 столовые ложки томатной пасты и 150 г твердого сыра.

Как я его готовлю

Батон замачиваю в молоке на несколько минут. Лук и чеснок мелко рублю, зелень шинкую. Смешиваю фарш с размягченным батоном, луком, чесноком, зеленью, сухим чесноком, паприкой, солью и прованскими травами. Перец нарезаю крупными кусками (примерно 2×2 см). В отдельной миске смешиваю воду с томатной пастой и остатком прованских трав. В горшочки для запекания выкладываю слоями: немного соуса на дно, затем фарш, затем куски перца, снова фарш и перец. Заливаю все оставшимся томатным соусом так, чтобы жидкость почти покрывала содержимое. Сверху щедро посыпаю тертым сыром. Накрываю крышками или фольгой и ставлю в разогретую до 180°C духовку на 30-40 минут. За 10 минут до готовности крышки снимаю, чтобы сыр подрумянился. Подаю прямо в горшочках, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
