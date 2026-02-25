Рецепт жареной картошки, от которого слюнки текут

Хотите жареную картошку с золотистой корочкой как у бабушки? Этот рецепт на сковороде сделает ее хрустящей и ароматной всего за 30 минут. Подходит для семейного ужина или быстрого перекуса.

Возьмите 1 кг картофеля среднего размера, очистите и нарубите брусками по 5 мм толщиной — такие брусочки не развалятся и пропекутся равномерно. Замочите овощи в холодной воде на 10 минут, чтобы избавиться от излишков крахмала, потом тщательно обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте сковороду с 3 ст. л. растительного масла на среднем огне, распределите бруски в один слой. Жарьте 7–8 минут без крышки, помешивая редко, чтобы образовалась корочка. Посолите, добавьте 2 зубчика измельченного чеснока и щепотку паприки для вкуса, переверните и жарьте еще 5–7 минут до румяности. Готовую жареную картошку снимите с огня, посыпьте зеленью укропа и подавайте горячей с солеными огурчиками.

Теперь вы знаете, как приготовить идеальную жареную картошку — просто, быстро и вкусно! Попробуйте сегодня, и ваши близкие будут в восторге. Приятного аппетита!

