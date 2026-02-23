Такая картошечка с чесночным маслом — любимый гарнир в моей семье: вкуснее, чем по-деревенски

Такая картошечка с чесночным маслом — любимый гарнир в моей семье. Вкус получается потрясающим: нежная рассыпчатая мякоть с хрустящей, пикантной и невероятно ароматной корочкой снаружи. Вкуснее, чем по-деревенски!

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 100 г мягкого сливочного масла, 4–5 зубчиков чеснока, пучок свежей зелени, 50 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка по вкусу.

Рецепт: картофель отварите в подсоленной воде. Затем слейте воду, дайте картошке слегка остыть и нарежьте ее крупными дольками. В отдельной миске приготовьте чесночное масло: смешайте мягкое масло с выдавленным через пресс чесноком, мелко рубленой зеленью, тертым сыром, солью и перцем. Смешайте масло с картофелем. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут до золотистой хрустящей корочки.

