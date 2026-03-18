Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 21:15

Ленивые вареники с капустой без лепки: ароматное горячее для домашнего обеда или ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ленивые вареники с капустой без лепки — это гениально простое, сытное и ароматное горячее для домашнего обеда или ужина, которое готовится в два счета и не требует возни с раскатыванием теста.

Для приготовления понадобится: для капусты — 400 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец, растительное масло. Для вареников: 4–5 отварных картофелин, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, соль.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, лук и морковь нарежьте кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту, тушите до мягкости, посолите, поперчите. Картофель разомните в пюре, добавьте яйцо, муку и соль, замесите мягкое тесто. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Набирайте картофельную массу чайной или столовой ложкой, смоченной в воде, и аккуратно опускайте небольшие порции в кипяток. Варите до всплытия и еще 2 минуты. Выловите шумовкой. Соедините вареники с тушеной капустой и аккуратно перемешайте. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые вареники из творога.

Проверено редакцией
вареники
капуста
рецепты
картошка
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.