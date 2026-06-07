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07 июня 2026 в 12:04

Ленивые вареники «По-деревенски» из 3 ингредиентов: творог, яйцо и мука — варим 5 минут и подаем с клубнично-йогуртовым соусом

Фото: D-NEWS.ru
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Это гениально простой рецепт для тех, кто любит домашние вареники, но не хочет тратить время на лепку. Никакой долгой возни с тестом и начинкой, всего три основных ингредиента, несколько минут работы — и вкусный завтрак уже на столе.

Получается настоящая вкуснота: нежные, мягкие вареники с насыщенным творожным вкусом буквально тают во рту. А легкий клубнично-йогуртовый соус делает блюдо еще более ароматным и летним. Отличный вариант для завтрака, полдника или легкого десерта к чаю.

Ингредиенты

Творог 5% — 300 г, яйца — 2 шт., мука — 40 г, клубника — 80 г, йогурт натуральный — 30 г, сахар — 15 г.

Как готовить

Творог хорошо разомните вилкой и смешайте с яйцами до однородности. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Слегка присыпьте стол мукой, сформируйте небольшие колбаски и нарежьте их кусочками. В кастрюле доведите воду до кипения и опустите вареники.

После всплытия варите около 5 минут, затем достаньте шумовкой. Для соуса пробейте клубнику, йогурт и сахар блендером до гладкости. Готовые вареники сразу полейте ароматным соусом и подавайте к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева приготовила такие ленивые вареники на завтрак и была приятно удивлена, насколько нежными они получаются. Больше всего понравилось сочетание теплых творожных вареников с прохладным клубнично-йогуртовым соусом. Рецепт особенно выручает утром, когда хочется чего-то домашнего, но времени на готовку совсем немного.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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