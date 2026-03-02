Пачка творога, яйцо и горстка муки — смешиваю, и получаются ленивые вареники: до безумия просто

Пачка творога, одно яйцо и горстка муки — смешиваю, и получаются ленивые вареники. Это до безумия простое блюдо для завтрака или ужина за 15 минут!

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 1 яйцо, 3–4 ст. л. сахара, щепотка соли, 100–150 г муки. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте яйцо, сахар, соль и хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое, слегка липкое тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше — ориентируйтесь по консистенции. На присыпанной мукой поверхности скатайте тесто в колбаску толщиной около 2–3 см. Нарежьте колбаску на небольшие кусочки-шайбочки шириной 1,5–2 см. Вскипятите в кастрюле воду, подсолите ее. Аккуратно опустите вареники в кипяток и варите после всплытия 2–3 минуты.

