Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 09:31

Пачка творога, яйцо и горстка муки — смешиваю, и получаются ленивые вареники: до безумия просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пачка творога, одно яйцо и горстка муки — смешиваю, и получаются ленивые вареники. Это до безумия простое блюдо для завтрака или ужина за 15 минут!

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 1 яйцо, 3–4 ст. л. сахара, щепотка соли, 100–150 г муки. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте яйцо, сахар, соль и хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое, слегка липкое тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше — ориентируйтесь по консистенции. На присыпанной мукой поверхности скатайте тесто в колбаску толщиной около 2–3 см. Нарежьте колбаску на небольшие кусочки-шайбочки шириной 1,5–2 см. Вскипятите в кастрюле воду, подсолите ее. Аккуратно опустите вареники в кипяток и варите после всплытия 2–3 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить ажурные блинчики на молоке: дырочки — фишка этого рецепта.

Проверено редакцией
Читайте также
Обычные вареники больше не готовлю! Новый фаворит — чувашские хуран кукли
Семья и жизнь
Обычные вареники больше не готовлю! Новый фаворит — чувашские хуран кукли
Легкие постные вареники: картофельная начинка без греха
Семья и жизнь
Легкие постные вареники: картофельная начинка без греха
Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!
Семья и жизнь
Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака
Общество
Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака
вареники
творог
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий
Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.