Обычные вареники больше не готовлю! Новый фаворит — чувашские хуран кукли

Если обычные вареники вам приелись, самое время познакомиться с хуран кукли. Это настоящая гастрономическая визитная карточка Чувашии, где в творог обязательно добавляют много зеленого лука, что делает вкус ярким и запоминающимся.

Для идеального теста возьмите 500 г пшеничной муки и просейте ее в глубокую миску. Добавьте 200 мл теплой воды, 1 куриное яйцо и 0.5 ч. л. соли. Замесите плотное, но податливое тесто, накройте его пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут при комнатной температуре. В это время подготовьте начинку: возьмите 500 г сухого зернистого творога и тщательно разомните его вилкой. Мелко порубите 100 г свежего зеленого лука и добавьте к творогу вместе с 1 сырым яйцом для связки. Посолите массу по своему вкусу и хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте стаканом аккуратные кружочки. На середину каждой заготовки положите 1 ч. л. творожной смеси. Плотно защипните края, формируя полумесяц — чуваши часто делают фигурный край косичкой. Опустите изделия в кипящую подсоленную воду и варите примерно 5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Достаньте готовые хуран кукли шумовкой, щедро сдобрите 50 г сливочного масла и сразу несите к столу. Подавайте их с густой сметаной, чтобы подчеркнуть нежность теста и пикантность луковой начинки.

Совет: если творог слишком влажный, предварительно откиньте его на марлю под гнет на 1 час, иначе начинка может вытечь при варке.

Факт: название блюда дословно переводится как «котелок» (хуран) и «пирог» (кукли), что отсылает к старинному способу приготовления в чугунных котлах над огнем.

Печем ленивый и вкусный лимонный пирог: не надо возиться с тестом!