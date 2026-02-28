Лучшие мясные пирожки в вашей жизни: готовим сочные татарские эчпочмаки

Эчпочмак — это настоящий символ гостеприимства в Татарстане. Эти румяные треугольники с сочной начинкой из мяса и картофеля станут главным украшением вашего стола.

Для теста возьмите 150 г мягкого сливочного масла и соедините его с 250 мл теплого кефира. Добавьте 1 ч. л. соли и постепенно всыпьте 500 г пшеничной муки. Замесите эластичное тесто, накройте его салфеткой и оставьте в покое на 30 минут. В это время займитесь начинкой: возьмите 500 г говядины и нарежьте ее мелкими кубиками размером с горошину. Точно так же измельчите 500 г очищенного картофеля и 300 г репчатого лука. Смешайте все компоненты в миске, добавьте 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. черного перца. Разделите тесто на порционные кусочки и раскатайте круглые лепешки. В середину каждой заготовки положите 2 ст. л. мясной смеси. Плотно защипните края теста к центру, формируя треугольник, но оставьте маленькую дырочку сверху. Выложите изделия на противень и выпекайте при 180 градусах около 50 минут. В середине процесса влейте в каждое отверстие по 1 ст. л. горячего бульона для максимальной сочности. Смажьте готовую выпечку сливочным маслом и дайте ей немного отдохнуть под полотенцем.

Совет: выбирайте для начинки мясо с небольшим количеством жира, тогда эчпочмаки получатся по-настоящему нежными и ароматными.

