Котлеты из квашеной капусты — не рецепт, а находка в Великий пост: неповторимый вкус с легкой пикантностью

Котлеты из квашеной капусты — это удивительно вкусное и ароматное блюдо, которое удивит даже тех, кто равнодушен к овощным котлетам. Не рецепт, а находка в Великий пост!

Кисловатая, хрустящая квашеная капуста в сочетании с нежным картофелем и поджаренным луком создает неповторимый вкус с легкой пикантностью.

Для приготовления понадобится: 500 г квашеной капусты, 3–4 картофелины, 1 луковица, 3-4 ст. л. манной крупы, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки, панировочные сухари.

Способ приготовления: картофель отварите и разомните в пюре. Квашеную капусту, если она слишком кислая, можно промыть и отжать, затем мелко порубить. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистости. В миске смешайте картофельное пюре, капусту, обжаренный лук, мелко рубленую зелень, манную крупу, муку, соль и перец. Вымесите массу. Дайте постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

