Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только

Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только

Рагу с овощами и красной фасолью — это сытное, ароматное и яркое блюдо, которое прекрасно разнообразит Великий пост и не только. Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день!

Для приготовления понадобится: 4–5 картофелин, 1 банка консервированной красной фасоли, 2 болгарских перца, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, чеснок, зелень, растительное масло.

Способ приготовления: картофель нарежьте кубиками, отварите до полуготовности в подсоленной воде. Лук нарежьте кубиками, морковь — соломкой, перец — небольшими кусочками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, тушите 5–7 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте 2 минуты. Соедините в кастрюле картофель (вместе с небольшим количеством отвара), овощную зажарку, фасоль, посолите, поперчите, добавьте паприку и измельченный чеснок. Тушите под крышкой на медленном огне 10–15 минут до готовности всех овощей. Подавайте горячим, щедро посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить постный рис с овощами — напоминает плов.