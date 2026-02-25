Секрет хрустящей картошки раскрыт: узнайте один неожиданный ингредиент

Многие уверены, что знают, как жарить вкусную картошку, но часто получают либо тушеную массу, либо сухие ломтики. Секрет кроется не только в огне, но и в неожиданном сочетании продуктов. Попробуйте вариант с квашеной капустой и тмином — вкус становится глубже и ярче.

Чтобы понять, как жарить вкусную картошку с насыщенным ароматом, понадобятся картофель (800 г), квашеная капуста без лишнего рассола (200 г), репчатый лук (1 шт.), тмин (1 ч. л.), растительное масло (3 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Картофель нарежьте брусочками и обсушите. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде 7–8 минут без перемешивания, чтобы образовалась корочка. Добавьте лук, затем отжатую капусту и тмин. Готовьте еще 10 минут на среднем огне, аккуратно переворачивая. Капуста отдаст легкую кислинку, а тмин подчеркнет сладость картофеля.

В итоге получается румяное, ароматное блюдо с балансом хруста и сочности — простое, но совсем не банальное.

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

БЖУ: 2,5/7,2/22,5.

