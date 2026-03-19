Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут

Нежные творожные сырники со сметаной или вареньем — идеальный завтрак. Только вот часто они расползаются по сковороде, превращаясь в творожные лепешки, или получаются резиновыми. Делимся проверенным рецептом. С ним сырники держат форму, остаются нежными внутри и румяными снаружи.

Возьмите 500 г творога — важно, чтобы он был не слишком влажным, иначе сырники могут расползтись. Если творог зернистый, протрите его через сито или пробейте погружным блендером до однородной пастообразной консистенции. Вбейте в массу одно яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Хорошенько размешайте. Всыпьте 5 ст. л. хлебопекарной муки. Вымесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Слепите сырники. Мокрыми руками скатайте шарики размером чуть меньше теннисного мяча, обваляйте в муке, приплюсните. Важно: не делайте сырники чересчур толстыми, иначе внутри не пропекутся.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Потом можно накрыть крышкой и подержать пару минут на маленьком огне, чтобы сырники точно пропеклись внутри.

Совет: подавайте горячими со сметаной, сгущенкой или ягодным вареньем. На второй день сырники можно разогреть в микроволновке или на сковороде — будут как свежие.

