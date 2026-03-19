19 марта 2026 в 06:45

Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут

Быстрые сырники на завтрак: рецепт Быстрые сырники на завтрак: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нежные творожные сырники со сметаной или вареньем — идеальный завтрак. Только вот часто они расползаются по сковороде, превращаясь в творожные лепешки, или получаются резиновыми. Делимся проверенным рецептом. С ним сырники держат форму, остаются нежными внутри и румяными снаружи.

Возьмите 500 г творога — важно, чтобы он был не слишком влажным, иначе сырники могут расползтись. Если творог зернистый, протрите его через сито или пробейте погружным блендером до однородной пастообразной консистенции. Вбейте в массу одно яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Хорошенько размешайте. Всыпьте 5 ст. л. хлебопекарной муки. Вымесите тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Слепите сырники. Мокрыми руками скатайте шарики размером чуть меньше теннисного мяча, обваляйте в муке, приплюсните. Важно: не делайте сырники чересчур толстыми, иначе внутри не пропекутся.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Потом можно накрыть крышкой и подержать пару минут на маленьком огне, чтобы сырники точно пропеклись внутри.

  • Совет: подавайте горячими со сметаной, сгущенкой или ягодным вареньем. На второй день сырники можно разогреть в микроволновке или на сковороде — будут как свежие.

Чакат по-чувашски — творожная запеканка по новому рецепту.

Лучший завтрак выходного дня: рецепт сырников от шеф-повара
Смешайте творог с капустой и будете готовить эту вкуснятину каждый день: овощные сырники
Кефир, творог и сыр — эти лепешки покорили мою семью: просят печь каждый день. Нежнее хачапури
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
ЗОЖ-хит: готовим беляши в духовке — все так же вкусно, но без лишнего масла
Анастасия Фомина
А. Фомина
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

