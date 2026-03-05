Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 09:15

Чакат по-чувашски — творожная запеканка: нежнее сырников, проще пирога!

Творожная запеканка
Чакат (или чыкыт) — старинное чувашское блюдо, которое веками готовили по особым случаям. Раньше его подавали на семейных торжествах, например, в честь рождения ребенка, и верили, что отведавший эту запеканку вырастет здоровым и счастливым. По вкусу чакат напоминает нечто среднее между нежнейшей творожной запеканкой и домашним сыром. Готовится всего из четырех ингредиентов, а результат всегда получается идеальным.

500 г жирного творога протрите через сито или пробейте блендером — от этого зависит нежность будущего чаката. Добавьте 100 г сметаны, одно яйцо и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородности. Выложите массу в форму для запекания, разровняйте и смажьте сверху вторым взбитым яйцом — именно оно даст ту самую румяную корочку. Отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 30–40 минут. Готовность можно проверить по исчезновению жидкости вокруг запеканки. Подают чакат исключительно холодным, нарезав ломтиками, — к чаю, кислому молоку или просто так.

  • Совет: для более насыщенного вкуса готовый остывший чакат смажьте сливочным маслом — он станет еще нежнее и ароматнее.

Творожная запеканка без муки — рецепт для тех, кто следит за фигурой.

