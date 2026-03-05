Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:07

Кировская полиция спасла участников СВО от банды вымогателей

Полиция Кирова пресекла деятельность наживавшихся на участниках СВО мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов Кировской области пресекли деятельность группы мошенников, жертвами которых становились участники специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. По данным ведомства, всего были задержаны семь человек.

Уточняется, что против задержанных возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи уточняют, что злоумышленники присвоили выплаты участников СВО на сумму в 45 млн рублей.

Следователями СК России пяти участникам организованной группы предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что участники специальной операции, приехавшие на побывку, могут стать жертвами мошенников. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вести себя осторожно — не сближаться с незнакомцами, не носить с собой наличные.

