Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников Эксперт Багатурия: солдатам СВО не стоит пить с незнакомцами во избежание краж

Участники СВО, приехавшие на побывку, могут стать жертвами мошенников, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вести себя осторожно — не сближаться с незнакомцами, не носить с собой наличные.

Совет простой: приехал на побывку, пользуйся такси от агрегаторов, не пей с незнакомцами, езжай к родным или близким сразу, деньги храни на карте. Мимо тех, кто просит помощи на улице или в аэропорту, нужно проходить, даже если они плачут. Чаще всего это беспринципные преступники, — сообщил Багатурия.

Ранее в Амурской области помощника машиниста заключили под стражу по обвинению в диверсии, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина пытался поджечь локомотив, выполняя указание телефонных мошенников. Как установили оперативники, неизвестные взломали личный кабинет работника локомотивного депо на портале госуслуг и оформили на его имя кредиты. После этого они связались с ним и, угрожая уголовным преследованием за якобы финансирование Вооруженных сил Украины, потребовали совершить поджог.