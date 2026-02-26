Стало известно, как общаться с телефонными мошенниками

Когда человеку звонят мошенники, лучше как можно быстрее завершить диалог и положить трубку, сообщил NEWS.ru адвокат, президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский. По его словам, с большей долей вероятности больше беспокоить они не будут.

Важно помнить следующее: мошенники действуют по определенным методичкам, алгоритмам, для них это своего рода преступная «производственная деятельность». У них задача обзвонить как можно больше людей, чтобы кто-то попался на их уговоры. Поэтому тратить время на месть тем, кто «соскочил с крючка» для них просто нецелесообразно, — сообщил Якубовский.

Те редкие случаи «мести», о которых мы знаем, скорее исключение, чем правило, добавил эксперт. Направлены они на то, чтобы усилить панику и давление на граждан.

Главное правило: не провоцировать злоумышленников и не пытаться с ними поквитаться, добавил Якубовский. Ведь, по его словам, это «своеобразный контингент», плюс они знают о человеке изначально больше, чем он о них.

Ранее сообщалось, что участники СВО, приехавшие на побывку имеют большую вероятность стать жертвами мошенников. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вести себя осторожно — не сближаться с незнакомцами, не носить с собой наличные.