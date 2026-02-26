Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:21

Стало известно, как общаться с телефонными мошенниками

Адвокат Якубовский: с телефонными мошенниками не нужны долгие разговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда человеку звонят мошенники, лучше как можно быстрее завершить диалог и положить трубку, сообщил NEWS.ru адвокат, президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский. По его словам, с большей долей вероятности больше беспокоить они не будут.

Важно помнить следующее: мошенники действуют по определенным методичкам, алгоритмам, для них это своего рода преступная «производственная деятельность». У них задача обзвонить как можно больше людей, чтобы кто-то попался на их уговоры. Поэтому тратить время на месть тем, кто «соскочил с крючка» для них просто нецелесообразно, — сообщил Якубовский.

Те редкие случаи «мести», о которых мы знаем, скорее исключение, чем правило, добавил эксперт. Направлены они на то, чтобы усилить панику и давление на граждан.

Главное правило: не провоцировать злоумышленников и не пытаться с ними поквитаться, добавил Якубовский. Ведь, по его словам, это «своеобразный контингент», плюс они знают о человеке изначально больше, чем он о них.

Ранее сообщалось, что участники СВО, приехавшие на побывку имеют большую вероятность стать жертвами мошенников. По его словам, чтобы этого избежать, нужно вести себя осторожно — не сближаться с незнакомцами, не носить с собой наличные.

мошенник
преступление
криминал
преступления
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о планах на путешествия
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.