Стало известно как мошенники мстят своим несостоявшимся жертвам

Телефонные мошенники мстят своим несостоявшимся жертвам, которых не удалось обмануть, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Сарбаев. По его словам все чаще атаке подвергаются банковские карты людей, на них накладываются блокировки.

Аферисты пользуются пробелами в действующем законодательстве, заваливая банковскую карту своей жертвы мелкими денежными переводами. Зачастую это приводит к блокировке карт, поскольку финансовая организация расценивает это как подозрительную активность, — сообщил Сергей Сарбаев.

Часто мошенники сопровождают переводы компрометирующими подписями, например «за наркотики», «взятка». В такой случае риски блокировки счета значительно возрастают. Отстоять гражданину свои права в этом случае бывает сложно.

Еще один распространенный способ позлить несостоявшуюся жертву — бесконечные телефонные дозвоны, сообщил эксперт в сфере информационной безопасности Арсений Измайлов. Сейчас эта схема очень распространена для буллинга конкурентов.

Обиженные аферисты начинают использовать телефонный номер обидчика в своих преступных целях. Например звонят от имени банка, однако высвечивается номер, который принадлежит обычному абоненту. После этого человек начинает получать входящие звонки — дескать, вы мне только что звонили, — сообщил Измайлов.

Некоторые способы отомстить крайне опасны, добавил Измайлов. Были случаи, когда с номеров несостоявшихся жертв мошенников поступали звонки о заложенном взрывном устройстве в торговые центры и службы экстренного реагирования. В итоге, добропорядочным гражданам приходилось давать неприятные объяснения правоохранителям.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать жертв, создавая фиктивные интернет-магазины в преддверии Международного женского дня. Аферисты трансформируют свои схемы под праздничную тематику. Он отметил, что участились случаи обмана на сайтах знакомств, где мошенники под предлогом проблем со здоровьем или бизнесом пытаются разжалобить граждан. Доцент также предупредил о новой угрозе, связанной с возможными ограничениями в работе популярных мессенджеров.