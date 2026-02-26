Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:04

Путин положил начало внедрению ИИ в российских регионах

Путин поручил регионам создать комиссии по внедрению ИИ до 1 июня

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до начала лета сформировать межведомственные комиссии по вопросам внедрения искусственного интеллекта, сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовых актов. Эта мера призвана ускорить развитие и применение ИИ-технологий в субъектах федерации.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ до 1 июня 2026 года образовать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъектах РФ, — сказано в указе.

Ранее Путин поручил образовать комиссию по вопросам развития технологий ИИ. Инициатива направлена на повышение эффективности государственной политики в области внедрения нейросетей в разных отраслях.

Также президент поручил правительству включить компетенции по искусственному интеллекту в образовательные стандарты с учетом необходимости соблюдения требований безопасности. Помимо этого, как отмечали в пресс-службе Кремля, новые требования будут касаться профстандартов.

Россия
Владимир Путин
искусственный интеллект
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о планах на путешествия
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.