Путин положил начало внедрению ИИ в российских регионах Путин поручил регионам создать комиссии по внедрению ИИ до 1 июня

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до начала лета сформировать межведомственные комиссии по вопросам внедрения искусственного интеллекта, сообщается в документе, размещенном на официальном портале правовых актов. Эта мера призвана ускорить развитие и применение ИИ-технологий в субъектах федерации.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ до 1 июня 2026 года образовать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъектах РФ, — сказано в указе.

Ранее Путин поручил образовать комиссию по вопросам развития технологий ИИ. Инициатива направлена на повышение эффективности государственной политики в области внедрения нейросетей в разных отраслях.

Также президент поручил правительству включить компетенции по искусственному интеллекту в образовательные стандарты с учетом необходимости соблюдения требований безопасности. Помимо этого, как отмечали в пресс-службе Кремля, новые требования будут касаться профстандартов.