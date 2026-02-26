Путин заявил о важном решении по железнодорожному сообщению с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин заявил о решении воссоздать прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами России и Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает РИА Новости.

В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск продолжат совместные усилия по защите Союзного государства. Президент выразил уверенность, что обе стороны сделают все необходимое для обеспечения безопасности объединения.

До этого глава государства заявил, что граждане России и Белоруссии пользуются равными правами в обеих странах. Президент указал, что гражданам двух стран гарантирована свобода выбора места жительства и трудоустройства.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москве и Минску жизненно необходимо поддерживать и развивать союзнические отношения. Глава РБ подчеркнул важность этого вопроса в контексте напряженной геополитической обстановки.