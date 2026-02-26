Грузовой состав из 30 вагонов сошел с рельсов на Сахалине

Локомотив и 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Сахалине, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. По информации ведомства, инцидент произошел в районе 94-го километра перегона Холмск — Чехов.

Утром 26 февраля в районе 94-го км перегона Холмск — Чехов сошел с рельсов один из трех локомотивов грузового поезда № 3515 без опрокидывания. В сцепке с локомотивом были 30 вагонов, — отметили в минтрансе.

Обошлось без погибших и пострадавших, однако пришлось отменить несколько пригородных поездов, которые курсируют между населенными пунктами Чехов и Холмск. Для проведения аварийно-восстановительных работ на место ЧП направили бригаду от РЖД из Южно-Сахалинска в количестве 10 человек, а также две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что три грузовых вагона сошли с рельсов на станции Пермь-Сортировочная. Никто в результате происшествия не пострадал. Организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого в Ярославской области из-за технической неисправности грузового состава были изменены графики сразу шести пассажирских поездов. Инцидент произошел на участке Берендеево — Ростов Великий. Задержка коснулась поездов, следующих как на дальние расстояния, так и по пригородным маршрутам.