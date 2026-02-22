Поломка спровоцировала массовую задержку поездов в Ярославской области РЖД: шесть поездов задержаны на фоне поломки грузового состава под Ярославлем

В Ярославской области из-за технической неисправности грузового состава были изменены графики сразу шести пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Северной железной дороги. Задержка коснулась поездов, следующих как на дальние расстояния, так и по пригородным маршрутам.

Инцидент произошел на участке Берендеево — Ростов Великий, где грузовой поезд встал из-за поломки. В списке оказавшихся не в графике составов — поезд № 70 Москва — Чита, № 744 Москва — Кострома, № 104 Москва — Ярославль, а также пригородные поезда № 6008 Александров — Ярославль-главный, № 6009 Ярославль-главный — Александров и № 746 Москва — Кострома.

Комфортный температурный режим поддерживается в вагонах <…>. Пассажиры поездов № 70 и № 744 будут обеспечены питанием на станции Ярославль, — говорится в публикации.

В настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры для скорейшего ввода составов в график и минимизации времени опоздания. Причины неисправности грузового поезда выясняются.

Ранее стало известно, что сразу 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области. Движение составов приостановлено, из-за аварии на путях возможны задержки в движении пассажирских поездов. При этом обошлось без пострадавших.