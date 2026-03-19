19 марта 2026 в 16:32

XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок

Фото: Пресс-служба Ассоциации менеджеров
Проект «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок на участие в одноименном XXVII рейтинге. Он продлится до 29 марта. Пресс-конференция, посвященная этому, прошла 19 марта на площадке ММПЦ «Россия сегодня». Организатором рейтинга выступает Ассоциация менеджеров, а одним из информационных партнеров — NEWS.ru. Проект выявляет наиболее профессиональных управленцев России — лидеров в своих отраслях и функциональных сферах.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» вновь дает уникальную возможность не только увидеть и оценить достижения лучших управленцев страны, но и вдохновиться их примерами. Это шанс для каждого руководителя осознать свою значимость и определить новые горизонты для развития своих команд и компаний, — подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Всего за 27 лет существования проекта его лауреатами стали свыше 18 тыс. руководителей. Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В 2024 году в нем впервые будет представлено новое функциональное направление — «Операционный директор».

Главный тренд 2026 года — это разрыв между теми компаниями, которые адаптировались к новой среде, и теми, кто еще ждет, когда она вернется к прежним условиям. Основное требование года — это смена модели: от «выживания» к «созданию системы». Выиграют не те, кто переждет — а те, кто использует давление рынка как повод выстроить новую архитектуру работы: интегрированную, прозрачную, быструю, построенную на партнерстве и хорошей экономике. Рейтинг «ТОП-1000 менеджеров» фиксирует именно эту реальность, — отметил генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко.

Определение лауреатов рейтинга традиционно включает несколько последовательных этапов: сбор заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи и, наконец, публикацию итогов. Его результаты Ассоциация менеджеров объявит в сентябре 2026 года.

Ранее в Москве прошло награждение победителей XXVI премии «Топ-1000 российских менеджеров». Церемония состоялась 9 декабря в московском театре «Геликон-опера». Премия присуждается ежегодно за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Знаковый саммит Евросоюза закончился полным разочарованием для Украины
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

