XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок

Проект «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок на участие в одноименном XXVII рейтинге. Он продлится до 29 марта. Пресс-конференция, посвященная этому, прошла 19 марта на площадке ММПЦ «Россия сегодня». Организатором рейтинга выступает Ассоциация менеджеров, а одним из информационных партнеров — NEWS.ru. Проект выявляет наиболее профессиональных управленцев России — лидеров в своих отраслях и функциональных сферах.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» вновь дает уникальную возможность не только увидеть и оценить достижения лучших управленцев страны, но и вдохновиться их примерами. Это шанс для каждого руководителя осознать свою значимость и определить новые горизонты для развития своих команд и компаний, — подчеркнул президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Всего за 27 лет существования проекта его лауреатами стали свыше 18 тыс. руководителей. Официальный классификатор рейтинга включает 19 функциональных и более 20 отраслевых направлений. В 2024 году в нем впервые будет представлено новое функциональное направление — «Операционный директор».

Главный тренд 2026 года — это разрыв между теми компаниями, которые адаптировались к новой среде, и теми, кто еще ждет, когда она вернется к прежним условиям. Основное требование года — это смена модели: от «выживания» к «созданию системы». Выиграют не те, кто переждет — а те, кто использует давление рынка как повод выстроить новую архитектуру работы: интегрированную, прозрачную, быструю, построенную на партнерстве и хорошей экономике. Рейтинг «ТОП-1000 менеджеров» фиксирует именно эту реальность, — отметил генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко.

Определение лауреатов рейтинга традиционно включает несколько последовательных этапов: сбор заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи и, наконец, публикацию итогов. Его результаты Ассоциация менеджеров объявит в сентябре 2026 года.

Ранее в Москве прошло награждение победителей XXVI премии «Топ-1000 российских менеджеров». Церемония состоялась 9 декабря в московском театре «Геликон-опера». Премия присуждается ежегодно за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса.