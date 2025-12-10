В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

В Москве прошло награждение победителей премии «ТОП-1000 российских менеджеров». Церемония состоялась 9 декабря в московском театре «Геликон-Опера». Премия присуждается ежегодно за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса.

За два десятилетия премия «ТОП-1000 российских менеджеров» стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей страны — тех, кто каждый день создает будущее российского менеджмента, бизнеса и экономики. Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны, — рассказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году участие в премии приняли управленцы более 300 компаний страны. Жюри конкурса определили 18 победителей в основных номинациях, еще одного победителя выбрали в сфере «Лучший независимый директор».

Ранее в Подмосковье стартовал прием заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». Победителей будут выбирать в номинациях «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело» — в этом году главный фокус — на помощь участникам СВО и их семьям.