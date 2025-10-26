Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:08

В Камбодже назвали причину номинации Трампа на Нобелевскую премию

Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию за помощь в ситуации с Таиландом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Камбоджа номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом, сообщил премьер-министр страны Хун Манет. По его словам, американский лидер спас мирные жизни. Премьер также подчеркнул, что камбоджийский народ таким образом выражает признательность Трампу, передает Mint.

Отражая благодарность камбоджийского народа, я выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он спас мирные жизни, — отметил Хун Манет.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов решил отказаться от Нобелевской премии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что главе ведомства достаточно поддержки парламента.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила, что Нобелевская премия трансформировалась в инструмент политического влияния. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими наградами в смежных областях. Дипломат отметила, что, хотя премия, вручаемая за политическую деятельность, закономерно связана с политическим процессом, она не должна становиться политическим инструментом.

Камбоджа
Таиланд
США
Нобелевская премия
номинации
Дональд Трамп
