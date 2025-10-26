В Камбодже назвали причину номинации Трампа на Нобелевскую премию Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию за помощь в ситуации с Таиландом

Камбоджа номинировала президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом, сообщил премьер-министр страны Хун Манет. По его словам, американский лидер спас мирные жизни. Премьер также подчеркнул, что камбоджийский народ таким образом выражает признательность Трампу, передает Mint.

Отражая благодарность камбоджийского народа, я выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Он спас мирные жизни, — отметил Хун Манет.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов решил отказаться от Нобелевской премии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что главе ведомства достаточно поддержки парламента.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила, что Нобелевская премия трансформировалась в инструмент политического влияния. По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими наградами в смежных областях. Дипломат отметила, что, хотя премия, вручаемая за политическую деятельность, закономерно связана с политическим процессом, она не должна становиться политическим инструментом.