Взрывы над Сызранью, финансовые перемены в 2026 году: что будет дальше

Серия взрывов прогремела над Сызранью, россиян предупредили о больших финансовых переменах в 2026 году, ВС РФ нанесли сокрушительный удар по десантникам ВСУ в районе Гришино в ДНР — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о серии ночных взрывов над Сызранью?

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 28 декабря над городом Сызранью в Самарской области прогремела серия взрывов. По предварительной информации канала, причиной хлопков стала работа систем противовоздушной обороны, уничтожающих украинские беспилотники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Согласно версии SHOT, события развивались в два этапа. Авторы канала отметили, что первая волна взрывов прозвучала 27 декабря в 23:50 по московскому времени, еще несколько громких звуков раздались над Сызранью через час. По сообщениям SHOT, они были слышны в центральной и южной части города.

По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье дежурные средства ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Уточняется, что больше всего дронов удалось ликвидировать над Самарской областью — 12 штук. Кроме того, по три БПЛА сбили над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два — над Волгоградской и Ростовской.

Тем временем стало известно о взрывах в Киеве. По данным местных СМИ, повреждения могли получить теплоэлектростанции города. В городе объявляли воздушную тревогу, а мэр Виталий Кличко подтвердил работу украинской ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Во время ночных ударов в небе над Киевом была замечена серия вспышек. Позже стало известно, что были атакованы семь энергообъектов в городе и области. В результате ударов над городом поднялось огненное грибовидное облако. Некоторые районы столицы остались без света и погрузились во тьму. Наиболее сложная ситуация на данный момент складывается в Оболонском, Соломенском, Деснянском районах столицы и микрорайоне Шулявка.

А в Одессе из-за проблем с электроснабжением и вовсе вспыхнул стихийный протест, сообщил источник. Жители одного из районов города вышли на проезжую часть, полностью заблокировав движение автотранспорта. Люди были возмущены тем, что остаются без света на протяжении долгого времени.

Россиян предупредили о финансовых переменах

С 1 января 2026 года вступит в силу ряд законов и правил, которые затронут личные финансы россиян — от соцвыплат до банковских операций и инвестиционных льгот. Изменения затрагивают пенсии, налоги, банковские услуги, долгосрочные накопления и расчеты по картам.

Так, в социальной сфере с 1 января проиндексируют страховые пенсии — фиксированная часть и стоимость пенсионного коэффициента вырастут примерно на средний уровень инфляции. Социальные пенсии повысятся с 1 апреля, а военные пенсии увеличатся осенью 2026 года. Также ожидается рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Семьи, где два и более ребенка, смогут воспользоваться новым механизмом налогового кешбэка: НДФЛ будет пересчитываться по сниженной ставке 6% вместо 13%, а разница возвращаться на налоговый счет для перевода на карту. Для самозанятых вводится эксперимент добровольного страхования на случай нетрудоспособности с возможностью оплачиваемых больничных, если участник регулярно платит взносы.

В банковской сфере изменятся правила безопасности переводов. Банк России обновил список признаков подозрительных трансакций — банки смогут приостанавливать операции на проверку. Ряд операций, связанных с картами, будет облагаться НДС, что может повлиять на стоимость банковских услуг.

Изменения также коснутся выплат по долгосрочным сбережениям: лимит налогового вычета по продуктам типа ИИС и других накопительных программ увеличится, а сумма вычета для родителей, вносящих средства за своих детей, станет больше.

Кроме того, в 2026 году продвигается внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты — это еще одна форма национальной валюты, доступная через приложения банков и платежные системы, но не заменяющая наличные.

По ВСУ нанесли сокрушительный удар

Российские военнослужащие группировки «Центр» пресекли попытку прорыва украинских подразделений в районе населенного пункта Гришино в ДНР, заявил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Валентин Первухин. Он уточнил, что в операции участвовали солдаты 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юге-востоке населенного пункта Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции», — сказал Первухин.

Кроме того, ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску в Харьковской области. По данным Минобороны, подразделения 6-й армии отражали атаки 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах Подолы и Нечволодовка.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск», — говорится в сообщении.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия может полностью освободить территорию ДНР до конца зимы 2026 года. Он отметил, что у ВСУ практически не осталось резервов, чтобы сопротивляться армии РФ.

«Я думаю, что резервов особых у врага сейчас не будет хватать. Мы уже подошли [к Славянско-Краматорской агломерации]. Бои начались в Константиновке — больше половины населенного пункта уже под контролем. Это важнейший пункт с юга. Дальше — Дружковка, Славянск и Краматорск. С севера тоже нависаем. В Красном Лимане уже идут бои. Я думаю, этот момент зимы будет решающим. Зима еще продлится два месяца. Может быть, чуть больше», ― объяснил Дандыкин.

