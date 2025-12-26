В супермаркет с автоматом: в ДНР мужчина устроил стрельбу в магазине

Вечером 25 декабря мужчина ворвался в донецкий супермаркет и начал палить из автомата Калашникова. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

С автоматом в пакете

Злоумышленник напал на «Первый Республиканский Супермаркет» в Петровском районе Донецка. В торговый зал он вошел с пакетом, из которого достал оружие. По предварительным данным, в руках у него был автомат Калашникова.

Он достал оружие и открыл беспорядочный огонь. Сотрудники магазина и покупатели, пригибаясь, сбежали.

«Люди побежали на выход, я тоже подорвалась и побежала в подсобное помещение. Звуки периодически повторялись. Жму тревожную [кнопку], вызываю срочно полицию», — рассказала РЕН ТВ сотрудница магазина.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Типичный Донецк», видно, как две женщины, не успев покинуть торговый зал, притаились в одном из отделов на полу. Мужчина подошел к ним и начал что-то объяснять. Но при этом он не тронул их. После задержания, судя по кадрам, мужчина вел себя неадекватно.

Обезоружен

Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину. В управлении МВД по ДНР уточнили агентству ДАН, что инцидент произошел примерно в 20:00.

«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину», — говорится в сообщении полиции.

Мотив действий злоумышленника устанавливается. Сотрудницы магазина подтверждают, что полицейские прибыли на место происшествия быстро.

Наградили за храбрость

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что один из полицейских открыл огонь по преступнику из пистолета, после этого побежал в его сторону и смог обезвредить.

«Обошли подозреваемого с двух сторон. Увидел, как он направляется в сторону моего коллеги и производит выстрелы. Принял решение провести предупредительный выстрел в безопасном направлении, после чего подбежал к нему и задержал», — сообщал участковый уполномоченный полиции Владимир Куприянов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За проявленное мужество и героизм глава республики Денис Пушилин уже представил отличившихся сотрудников полиции к государственной награде — медали «3а храбрость».

