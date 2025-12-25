«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку

В Челябинске за решетку может угодить цыган, который угрожал отрезать язык учителю. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах истории.

«Воспитательница нашлась!»

Руслан Панченков попал под следствие в сентябре 2024 года, когда обматерил учительницу своих детей за то, что она просила их говорить на русском во время уроков. Мужчина в том числе угрожал отрезать язык педагогу.

«Я тебе язык лично отрежу. У тебя что, своих детей нет? Воспитательница нашлась! Мразь! <...> Не дай бог, ты будешь моим детям запрещать общаться на своем языке или кого-то тут контролировать, смотри, я тебя предупредил. Ты здесь в школе больше не останешься, мразь!» — кричал агрессор.

На фоне этого у педагога с 33-летним опытом Галины Кудряшовой случился инсульт. Ее госпитализировали, а Панченкова вскоре задержали.

«На носилках мы учителя математики донесли до машины. И ее положили в реанимацию. Подозрение на инсульт. Мне очень жаль, что так все произошло. Что нас охрана не спасла», — досадовала директор школы Елена Ожиганова в разговоре с НТВ.

Руслан Панченков (справа) Фото: t.me/gumvd74

«Детей начали терроризировать»

Сначала Панченкову назначили 14 суток административного ареста, после назначили 10 месяцев ограничения свободы и арестовали автомобиль. По иску прокуратуры с него в пользу потерпевшей учительницы взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На суде мужчина пояснил, что был взбешен, поскольку его детей начали травить в школе из-за инцидента с педагогом.

«Произошел инцидент в школе. Детей начали оскорблять, унижать и терроризировать. На эмоциях зашел в класс и начал ругаться с учителем. <...> Я просто нервничаю. Я совершил глупость по отношению к учителю. Хочу воочию увидеться и выразить глубочайшие соболезнования и извинения по отношению к ней», — говорил подсудимый.

Нарушал ограничения

Теперь же сообщается, что Панченкову могут ужесточить наказание. Это связано с нарушением ранее наложенных судом ограничений.

«Представитель ГУФСИН вышел в суд с ходатайством о замене наказания Панченкову в виде ограничения свободы на лишение свободы. Панченков нарушал наложенные ограничения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Руслан Панченков отделении полиции Фото: t.me/gumvd74

В судебном заседании мужчина заявил, что несколько дней назад нашел адвоката по соглашению, который из-за загруженности и болезни не может принять участие в деле. В результате заседание было отложено на 26 декабря.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Панченков родился в 1987 году в Челябинске. Он цыган, но хорошо владеет русским языком, имеет девять классов образования. В данный момент не работает. Женат, воспитывает четверых детей.

