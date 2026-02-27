Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 20:25

ВСУ ударили по машине в российском селе

Гладков: двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Архангельское Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю, рассказал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

У одного из них осколочное ранение предплечья, у другого, предварительно, баротравма. После оказания помощи для обследования они направлены в медицинские учреждения г. Белгорода. В результате атаки машина загорелась — возгорание ликвидировано, — сказано в сообщении.

Немногим ранее ВСУ нанесли удар по селу Демьянки в Стародубском муниципальном округе, в результате атаки пострадал мирный житель. Населенный пункт был атакован дронами-камикадзе.

Тем временем в Минобороны РФ рассказали, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. В их числе — места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны Украины.

Также появилась информация, что российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

ВСУ
атаки ВСУ
происшествия
Вячеслав Гладков
