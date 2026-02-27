Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:33

ВС России разнесли в клочья военные объекты Украины

МО: ВС России нанесли два массированных и шесть групповых ударов по Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

За минувшую неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В их числе — места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны Украины.

С 21 по 27 февраля нанесены два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Тем временем военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что ВС России могли нанести удар по базе 808-й отдельной бригады ВСУ поддержки инженерных войск в Одесской области. Он не исключил, что там хранилась западная военная техника. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Минобороны РФ
Украина
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о дате новых переговоров по Украине
Песков объяснил, как Путин получает данные о зарубежных контактах
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
«Существенных изменений нет»: Песков о позиции Киева по переговорам
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.