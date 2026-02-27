ВС России разнесли в клочья военные объекты Украины МО: ВС России нанесли два массированных и шесть групповых ударов по Украине

За минувшую неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В их числе — места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны Украины.

С 21 по 27 февраля нанесены два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Тем временем военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что ВС России могли нанести удар по базе 808-й отдельной бригады ВСУ поддержки инженерных войск в Одесской области. Он не исключил, что там хранилась западная военная техника. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.