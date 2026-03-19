Ушедшим на СВО фигурантам коррупционных дел не дадут отсидеться в тылу

Гуцан поручил проверить условия службы осужденных за коррупцию в зоне СВО

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе расширенной коллегии ведомства поставил задачу проверить реальные условия службы осужденных за коррупцию в зоне СВО. Он подчеркнул, что военные прокуроры должны лично убедиться в выполнении контрактных обязательств этой категорией лиц до начала лета.

Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу, — заявил Гуцан.

По данным, озвученным в присутствии президента Владимира Путина, сейчас в рядах действующих подразделений находятся около 1100 человек, ранее осужденных за взяточничество и иные коррупционные преступления.

Ранее фигурант дела о хищении у «Росгеологии» 12,6 млн рублей и бывший первый замглавы корпорации Руслан Горринг ушел на СВО. Уголовное преследование в отношении мужчины приостановлено.

На фронт также попросился обвиняемый в особо крупной растрате экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Он заявил о желании участвовать в СВО в качестве добровольца и заверил, что исполнит решение даже в случае условного наказания.