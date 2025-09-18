Обвиняемый в растрате экс-депутат попросился на СВО Обвиняемый в растрате экс-депутат из Курской области Васильев решил пойти на СВО

Обвиняемый в особо крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил о желании участвовать в СВО в качестве добровольца, сообщает ТАСС. Он заверил, что исполнит решение даже в случае условного наказания.

Даже если изберут условное наказание, я бы все равно ушел на СВО. Я это принял для себя уже давно, — сказал Васильев.

Бывший депутат добавил, что окончил четыре модуля Российского университета спецназа, служил стрелковым штурмовиком. По словам обвиняемого, ему предлагали должность замкомандира роты. Васильев уже писал обращения в Минобороны России с просьбой отправить его на СВО, но ответа не получил. Он уточнил, что служил в спецназе «Ахмат» и подразделении «Каштан».

Ранее стало известно, что Васильев частично признал вину по уголовному делу о хищении и растрате. Адвокаты Васильева настаивают, что частичное признание вины и готовность сотрудничать со следствием должны стать основанием для смягчения меры пресечения — замены СИЗО на домашний арест или залог. Они подчеркивают отсутствие у клиента намерений скрываться.