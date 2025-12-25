200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка

В Москве известный следователь, который вел громкие уголовные дела, приговорен к десяти годам колонии за растрату, сообщила пресс-служба судов общий юрисдикции города Москвы. Александр Избенко признан виновным в том, что похищал вещдоки которые находились у него в производстве. Ущерб составил более 200 миллионов рублей. Подробности — в материале NEWS.ru.

За что осудили экс-следователя Александра Избенко

Приговором Басманного суда Москвы бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко признан виновным в совершении 18 эпизодов крупной и особо крупной растраты (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба составила 215 млн рублей. Экс-правоохранитель был лишен классного чина, звания и многочисленных медалей. Более 19 млн рублей с его счетов перешли в доход государства.

По версии следствия, с 2011 по 2023 год он похищал вещественные доказательства по резонансным уголовным делам, находящимся у него в производстве, а также деньги и ценности. Дорогие часы и валюту он изымал во время обысков, а затем присваивал и продавал.

Средства бывший следователь тратил на покупку машин и квартир в Москве, оформляя имущество на членов своей семьи. Например, в 2017 году экс-полковник приобрел автомобиль Mercedes GLC 250 и в октябре 2020-го переоформил его на двоюродную сестру супруги. В 2019 году — купил квартиру на Донецкой улице в Москве, место на парковке, кладовку и Mercedes CLA 250 4MATIC.

Басманный суд арестовал все его имущество, счета жены и девять дорогих наручных часов. Потерпевшими от действий экс-полковника признаны 15 физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные ценности.

Где экс-следователь Избенко хранил вещдоки

Было установлено, что Избенко практически всегда хранил изъятые вещдоки у себя в кабинете в металлическом сейфе в основном здании СКР в Техническом переулке Москвы, пишет «Коммерсант». При этом, согласно инструкциям, деньги и другие ценности он должен был сдавать в специальное помещение для хранения.

Здание Следственного комитета РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, существуют жесткие правила хранения вещественных доказательств, которые следователь нарушал.

«В частности, деньги или ценности должны находиться в упакованном виде в металлическом шкафу — сейфе — в камере хранения», — пояснил в беседе с NEWS.ru Соловьев.

Камера хранения вещественных доказательств оборудована стеллажами, металлическими шкафами, охранной и противопожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, решетками на окнах и металлической дверью с надежными запорами, которая должна опечатываться.

«Запрещается хранить вещественные доказательства в служебных кабинетах и других не приспособленных для этого помещениях следственных органов СК России и в служебных сейфах сотрудников и гражданских служащих Следственного комитета», — сказал Соловьев.

Какие дела расследовал экс-следователь Александр Избенко

По данным СМИ, впервые хищение следователь совершил в 2011 году, когда возглавлял следственную группу, расследовавшую причины авиакатастрофы с лайнером Ту-134, выполняющим плановый внутренний рейс по маршруту Москва — Петрозаводск. Тогда из находившихся на борту 52 человек погибли 47.

«На месте катастрофы были найдены денежные средства. Из этого вещдока 35 тысяч рублей, они были частично обгоревшие, Избенко присвоил себе», — рассказали в суде.

В 2018–2020 годах Избенко входил в следственную группу по уголовному делу в отношении бывшего и. о. руководителя ФНС по Ростовской области Владимира Шелепова, который был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки. В ходе обыска следователи изъяли у него 218 тысяч долларов и 7 миллионов рублей, которые впоследствии Избенко хранил в служебном кабинете, а затем, как пишут СМИ, обратил в «личное пользование».

Следователь принимал участие и в других резонансных делах. Так, в 2014 году он принимал участие в расследовании авиакатастрофы самолета Falcon во Внуково — тогда погибли все находящиеся на его борту четыре человека. Через год он расследовал обстоятельства теракта в самолете Airbus А312, летевшем из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург над Синайским полуостровом. Погибли находящиеся на его борту 224 человека. Также в 2021 году Избенко вел дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, из-за которого погибли девять человек, пострадали еще 24.

Ильназ Галявиев во время рассмотрения уголовного дела о стрельбе Фото: Егор Алеев/ТАСС

Где задержали экс-следователя Александра Избенко

По данным СМИ, осенью 2023 года Избенко сообщил о намерении выйти на пенсию по выслуге лет. Началась инвентаризация имущества. Не дожидаясь ее завершения, в конце сентября экс-следователь подал рапорт об увольнении из СКР.

«В связи с одним из его дел у проверяющих возникли вопросы. Оказалось, что найти следователя не так просто. Оказалось, что от ФСБ он скрывается в ДНР, живет у родителей гражданской супруги и не выходит на связь», — рассказывали журналисты.

Задержали бывшего следователя 26 октября 2023 года, в тот же день его доставили в офис СКР.

Может ли экс-следователь Избенко претендовать на УДО

Право на условно-досрочное освобождение Избенко может получить по отбытии половины срока. Это зависит от того, как бывший следователь зарекомендует себя в местах принудительного содержания, продолжил Соловьев.

«Так, если у него не будет нареканий, нарушений дисциплины и он будет трудиться, то администрация может поддержать ходатайство об УДО», — заметил юрист.

Схемы с похищением вещественных доказательств сотрудниками правоохранительных органов были популярны в России девяностых и нулевых, продолжил он. Присвоение вещдоков периодически встречается и ныне, особенно если они имеют высокую стоимость. По словам Соловьева, часто пропадали партии высоколиквидных товаров.

«Расхитители пользуются тем, что вещдоки не всегда возвращаются бывшим владельцам. Их уничтожают или передают в доход государства. Хищение или присвоение — отвратительное преступление, поскольку посягает еще и на авторитет государства», — прокомментировал эксперт.

