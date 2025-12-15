Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками

Адвокат Алексей Тороп из Балаганска Иркутской области добился, чтобы суд скостил ему срок на два года. Мужчина был приговорен к 22 годам за изнасилование и убийство 15-летней девочки, а также 30 раз воспользовался услугами несовершеннолетних проституток. NEWS.ru рассказывает историю этого человека.

Изнасиловал и убил

В марте 2007 года Алексей изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку. На протяжении 13 лет это дело оставалось нераскрытым, пока в 2020 году следователи не вернулись к нему с новым арсеналом средств для расследования.

«Удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель поселка Балаганск, который на момент задержания являлся адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. Следователями СК при содействии сотрудников уголовного розыска и СОБРа Росгвардии мужчина был задержан», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как оказалось, сам же Тороп, будучи следователем прокуратуры, возбудил дело об убийстве своей жертвы. По его инициативе даже был задержан подозреваемый — ранее судимый за изнасилование 22-летний мужчина, который более года провел в СИЗО как фигурант.

Производство по делу неоднократно приостанавливалось, в том числе в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, пишет Legal Report.

Младшей жертве было 12 лет

В 2020 году после задержания Торопа допросили с помощью полиграфа. Также следствию помогли показания 350 свидетелей. С их участием удалось собрать доказательства причастности подозреваемого к серии преступлений, связанных с получением сексуальных услуг несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Помимо этого, по версии следствия, Тороп совершил девять изнасилований женщин, в том числе несовершеннолетней, и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Самой младшей жертве было 12 лет. Одна из потерпевших обратилась к Торопу как к адвокату за оказанием юридической помощи и была изнасилована.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жаловался на пытки

По версии следствия, в декабре 2007 года сотрудник прокуратуры избил и изнасиловал женщину, которая забеременела и родила ребенка. Сам обвиняемый факт насилия отрицал. С его слов, он долго встречался с потерпевшей, а рождение ребенка — это результат естественной жизни человека, а не тяжкие последствия, как это было квалифицировано судом.

Тороп своей вины не признал. Адвокат утверждал, что стал жертвой оговора, в том числе со стороны засекреченного свидетеля. Тот утверждал, что видел, как экс-следователь и его сообщник пытались спрятать тело убитой школьницы.

Отдельно обвиняемый заявлял о побоях при задержании бойцами СОБРа и пытках в изоляторе временного содержания. Арестант требовал возбудить дело о превышении должностных полномочий против ряда должностных лиц, но ему было отказано.

Читайте также:

Один за всех: снимавшийся в порно с 13 лет сирота наказал педофилов

«Как подопытного кролика»: отчим-педофил сотни раз насиловал падчерицу

Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет

Бьет окна и просится на зону: педофил держит односельчан в страхе