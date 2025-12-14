Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Крабовый салат без риса: рецепт Крабовый салат без риса: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывает, что привычные блюда неожиданно раскрываются совершенно по-новому — стоит лишь убрать один ингредиент. Крабовый салат без риса именно такой: легкий, свежий, более нежный, чем классический вариант, и при этом невероятно быстрый в приготовлении. Сладкая кукуруза, сочные яйца, крабовые палочки и свежий огурец создают идеальный баланс вкусов без лишней тяжести. Этот салат отлично подходит для праздничного стола, а в будни его готовят за считаные минуты — особенно когда нужно что-то универсальное и беспроигрышное.

Нарежьте 200 г охлажденных крабовых палочек мелкими кубиками — они дают нужную сладость и мягкую текстуру. Добавьте к ним 3 отварных яйца, также нарезанных небольшими кусочками. Всыпьте 1 банку кукурузы без жидкости и свежий огурец, порезанный тонкой соломкой. Для пикантности можно мелко нашинковать немного зеленого лука — он делает вкус ярче, не перебивая основную нежность.

Для заправки используйте 2–3 ст. л. майонеза: он хорошо объединяет ингредиенты без риса, поэтому салат получается более воздушным. Посолите по вкусу, добавьте чуть черного перца и аккуратно перемешайте. Если хочется более легкий вариант, замените половину майонеза сметаной — текстура все равно останется нежной.

Дайте салату постоять 5–7 минут, чтобы огурец отдал сок, а палочки впитали соус. Подавайте сразу — он особенно вкусен в первые часы после приготовления.

  • Совет: если хотите сделать салат еще сочнее, добавьте половину мелко нарезанного авокадо — он отлично сочетается с крабовыми палочками.

Еще один вариант вкусного салата с крабовыми палочками: приготовьте «Крабовую слойку».

