Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:20

В США раскрыли Европе глаза на правду о войсках Запада на Украине

Дэвис: план Евросоюза по размещению западных войск на Украине потерпел крах

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Декларация так называемой коалиции желающих о размещении иностранных войск на Украине терпит крах из-за права вето России, сообщил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Москва выступает против такого сценария.

Намерения дерзкой «коалиции желающих» по Украине стремительно рушатся. Даже сторонники Украины предупреждают, что этот план лишен всякого смысла, — отметил он.

Также Дэвис заявил, что российская сторона сейчас занимает доминирующее положение в зоне спецоперации. Он отметил, что это правда, с которой не могут смириться союзники Украины в Европе. Однако им нужно осознать, что окончание конфликта на условиях Киева нереально.

Ранее британские аналитики заявили, что ультиматум зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева с «Орешником» привел в ужас европейских соратников Киева, которые поддерживают идею развертывания войск на Украине. В частности, российский политик пригрозил им ударом этой ракетой, если военный контингент западных стран появится там.

