«Невероятные статуи»: Трамп резко перевел разговор с журналистами про Иран Трамп предложил журналистам посмотреть статуи вместо беседы с ним про Иран

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после выходных во Флориде, откуда координировал операцию против Ирана. Однако отвечать на вопросы о военной кампании в беседе с журналистами политик отказался — вместо этого он пригласил прессу полюбоваться двумя новыми статуями в Розовом саду, сообщает пресс-пул американской администрации.

Трамп коротко пообщался с журналистами, когда направлялся посмотреть на новые скульптуры. На все попытки задать вопросы об Иране и продолжающейся операции он отвечал уклончиво, предлагая сосредоточиться на искусстве.

Невероятные статуи, приходите и посмотрите на них, — приводит пресс-пул слова американского лидера.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер Али Хаменеи и сотни мирных жителей. Иран отвечает ракетными обстрелами израильской территории и американских баз в регионе.

Ранее Трамп заявил, что у него есть три кандидата, подходящих на должность руководителя Ирана. При этом конкретные имена республиканец в интервью газете New York Times называть не стал. До этого член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи был назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера страны.