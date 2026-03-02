Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 05:04

«Невероятные статуи»: Трамп резко перевел разговор с журналистами про Иран

Трамп предложил журналистам посмотреть статуи вместо беседы с ним про Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после выходных во Флориде, откуда координировал операцию против Ирана. Однако отвечать на вопросы о военной кампании в беседе с журналистами политик отказался — вместо этого он пригласил прессу полюбоваться двумя новыми статуями в Розовом саду, сообщает пресс-пул американской администрации.

Трамп коротко пообщался с журналистами, когда направлялся посмотреть на новые скульптуры. На все попытки задать вопросы об Иране и продолжающейся операции он отвечал уклончиво, предлагая сосредоточиться на искусстве.

Невероятные статуи, приходите и посмотрите на них, — приводит пресс-пул слова американского лидера.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по Ирану, в результате которых погибли верховный лидер Али Хаменеи и сотни мирных жителей. Иран отвечает ракетными обстрелами израильской территории и американских баз в регионе.

Ранее Трамп заявил, что у него есть три кандидата, подходящих на должность руководителя Ирана. При этом конкретные имена республиканец в интервью газете New York Times называть не стал. До этого член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи был назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера страны.

Дональд Трамп
Иран
вопросы
статуи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
База НАТО у аэропорта Багдада подверглась мощной атаке
В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ
Россиянам ответили, штрафуют ли за заглядывание в чужие окна
Стало известно о новом ракетном ударе Ирана по базе ВМС США
Раскрыто число погибших учащихся и педагогов в ходе атак на Иран
Российским пенсионерам напомнили, за какими льготами придется идти в СФР
«Невероятные статуи»: Трамп резко перевел разговор с журналистами про Иран
Трамп похвастался возможностью США долго обстреливать Иран
Биография, измены женам, молчание об СВО: где сейчас актер Евгений Дятлов
Трамп намекнул, кто может стать новым правителем Ирана
«Хезболла» отомстила за Хаменеи обстрелом Хайфы
«Очень агрессивный»: онколог рассказал, куда метастазирует рак желудка
Европейские страны приняли стратегическое решение из-за Ирана
Биржевая цена золота совершила новый рывок
Радостные депутаты с чемоданами жертв холокоста попали в центр скандала
Бездетность, слухи о романе с Кориковой, карьера: как живет Даниил Страхов
КСИР сообщил об удачной атаке дрона на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Более полусотни рейсов задержали в Сочи на фоне атаки БПЛА
Россиянам рассказали, как они будут работать перед 8 Марта
Названы опасные для сердца последствия злоупотребления пивом
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Ближний Восток

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.