25 февраля 2026 в 19:51

Кремль раскритиковал подход Киева к территориальному вопросу

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, эта тема является весьма сложной.

Вопрос территорий сложный, и, конечно, каким-то встречам серьезным должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне, — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил журналистам, что главная задача специальной военной операции — гарантировать безопасность населения Донбасса. Пресс-секретарь подчеркнул, что прежде жители региона подвергались смертельной угрозе.

Кроме того, Песков заявил, что Лондон и Париж в своем стремлении снабдить Киев ядерными технологиями перешли черту разумного. Пресс-секретарь охарактеризовал эти планы как крайне тревожный сигнал.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия на протяжении всего противостояния сохраняет приверженность мирному диалогу по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это стремление никогда не оставляло Москву.

