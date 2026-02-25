Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, эта тема является весьма сложной.

Вопрос территорий сложный, и, конечно, каким-то встречам серьезным должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне, — высказался Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил журналистам, что главная задача специальной военной операции — гарантировать безопасность населения Донбасса. Пресс-секретарь подчеркнул, что прежде жители региона подвергались смертельной угрозе.

Кроме того, Песков заявил, что Лондон и Париж в своем стремлении снабдить Киев ядерными технологиями перешли черту разумного. Пресс-секретарь охарактеризовал эти планы как крайне тревожный сигнал.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия на протяжении всего противостояния сохраняет приверженность мирному диалогу по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это стремление никогда не оставляло Москву.