11 января 2026 в 15:15

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Картофель по-генеральски: быстрый рецепт Картофель по-генеральски: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо нравится всем: и тем, кто любит простые рецепты, и тем, кто хочет, чтобы ужин выглядел красиво. Картофель по-генеральски готовится без лишних хлопот, продукты самые обычные, а результат — ароматное, нежное, румяное горячее. Курица получается сочной, картофель — мягким внутри и слегка хрустящим сверху.

Возьмите 600 г картофеля, очистите и нарежьте его тонкими кружочками. Добавьте 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. паприки и 0,5 ч. л. черного перца, перемешайте руками. Возьмите 500 г куриного филе и нарежьте его кусочками по 2-3 см, добавьте щепотку соли и 1 измельченный зубчик чеснока.

Смажьте форму тонким слоем масла. Выложите сначала картофель, затем распределите курицу. Смешайте 200 г сметаны и 100 г тертого сыра, добавьте 1 ч. л. горчицы и перемешайте. Выливайте соус поверх курицы равномерным слоем.

Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте 45 минут. Затем посыпьте блюдо еще 50 г сыра и допеките 10 минут, чтобы появилась румяная корочка. Дайте постоять 5 минут перед подачей.

  • Совет: если любите яркий вкус, добавьте в сметанный соус 0,5 ч. л. сухого чеснока или ложку кетчупа.

Легендарный салат цезарь, но без курицы и креветок.

