День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 09:30

Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом

Салат цезарь без курицы и креветок Салат цезарь без курицы и креветок Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Как приготовить бюджетный цезарь и без курицы, и без креветок? Это можно сделать очень просто: гарантируем, будет вкусно. Секрет — в правильной заправке, которая делает блюдо ярким и насыщенным.

Нарежьте 150 г багета небольшими кубиками, сбрызните 1 столовой ложкой масла и подсушите при 180 градусах 7–8 минут, чтобы получить хрустящие сухарики. Промойте 200 г листьев салата, обсушите их и порвите руками на крупные кусочки.

Приготовьте заправку: опустите 1 яйцо на 1 минуту в кипящую воду, после чего разбейте в глубокую миску. Добавьте 1 чайную ложку горчицы, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 чайную ложку вустерширского соуса (купите его отдельно), 1 измельченный зубчик чеснока и 2 столовые ложки масла. Взбейте до однородного состояния.

Перемешайте листья салата с половиной заправки. Выложите сверху сухарики, натрите 50 г твердого сыра крупной стружкой и добавьте оставшуюся заправку. Подавайте сразу.

Совет: если хотите еще ярче вкус — добавьте 1 щепотку анчоусной пасты в соус.

Исторический цезарь тоже подавали без курицы: оригинальный рецепт повара Цезаря Кардини включал только листья салата, яйца, сыр и фирменную заправку.

Хотите приготовить что-то более оригинальное? Попробуйте сытный салат «Мой генерал»: понравится вашей второй половинке.

Читайте также
Классическая «Мимоза»: легендарный салат по правильному советскому рецепту
Семья и жизнь
Классическая «Мимоза»: легендарный салат по правильному советскому рецепту
Идеальный ужин за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых
Семья и жизнь
Идеальный ужин за 15 минут из копченой курицы: рецепт для очень занятых
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Общество
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Шашлык отдыхает! Тушу куриные бедрышки с айвой: сладкий и пикантный дуэт на праздничный стол
Общество
Шашлык отдыхает! Тушу куриные бедрышки с айвой: сладкий и пикантный дуэт на праздничный стол
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
Семья и жизнь
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
салаты
рецепты
простые рецепты
кулинария
кухня
рецепт
праздники
Новый год
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.