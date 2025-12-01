Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом

Салат цезарь без курицы и креветок

Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом

Как приготовить бюджетный цезарь и без курицы, и без креветок? Это можно сделать очень просто: гарантируем, будет вкусно. Секрет — в правильной заправке, которая делает блюдо ярким и насыщенным.

Нарежьте 150 г багета небольшими кубиками, сбрызните 1 столовой ложкой масла и подсушите при 180 градусах 7–8 минут, чтобы получить хрустящие сухарики. Промойте 200 г листьев салата, обсушите их и порвите руками на крупные кусочки.

Приготовьте заправку: опустите 1 яйцо на 1 минуту в кипящую воду, после чего разбейте в глубокую миску. Добавьте 1 чайную ложку горчицы, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 чайную ложку вустерширского соуса (купите его отдельно), 1 измельченный зубчик чеснока и 2 столовые ложки масла. Взбейте до однородного состояния.

Перемешайте листья салата с половиной заправки. Выложите сверху сухарики, натрите 50 г твердого сыра крупной стружкой и добавьте оставшуюся заправку. Подавайте сразу.

Совет: если хотите еще ярче вкус — добавьте 1 щепотку анчоусной пасты в соус.

Исторический цезарь тоже подавали без курицы: оригинальный рецепт повара Цезаря Кардини включал только листья салата, яйца, сыр и фирменную заправку.

