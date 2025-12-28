Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 20:44

«Козлы отпущения»: в Германии предупредили о гневе правых на Украине

BZ: правые силы на Украине воспримут любое соглашение с Россией как поражение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Крайне правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение с Россией как поражение, пишет Berliner Zeitung. Отмечается, что может угрожать безопасности Европы.

Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый конфликтом, легко может обернуться против Европы, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта представляет собой бумажку, которая ведет к эскалации. Россия не сможет принять спорные положения этого документа.

До этого немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что Зеленский напрасно рассчитывает на поддержку США его мирного плана. По его словам, видения Киева и Вашингтона относительно урегулирования конфликта сильно расходятся, в то время как Россия добивается значительных успехов на фронте.

Как сообщалось, предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной. Документ также предусматривает создание механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга.

Украина
переговоры
Европа
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал примерные сроки окончания конфликта на Украине
Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят мира
Умер экс-гендиректор IBM
Стало известно о массовом убийстве в Суринаме
Ушаков объяснил, что требуется от Украины для урегулирования
Федеральную трассу в российском регионе закрыли из-за плохой погоды
«Паника»: Дмитриев описал реакцию сторонников конфликта на Украине
Трамп заговорил о «впечатляющих перспективах» после окончания конфликта
Трамп в разговоре с Путиным назвал самый трудный для него вызов
Готова ли Россия к эпидемии опаснее ковида? В Роспотребнадзоре дали ответ
Стало известно, кто инициировал разговор Путина и Трампа
В Кремле рассказали, с чем согласился Путин в разговоре с Трампом
Ушаков раскрыл, в чем схожи мнения Путина и Трампа
Разговор Путина и Трампа начался с обмена поздравлениями
Гордон спел «Серенаду трубадура» для 23-летней жены
Бои за Купянск 28 декабря: что происходит сегодня, крах ВСУ, смерть нациста
В Сети появились кадры авиакатастрофы с двумя вертолетами в США
В США два вертолета столкнулись друг с другом над городом
Ученые обнаружили новое мощное свойство витамина C
Главный театр ДНР получил приглашение на гастроли в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.