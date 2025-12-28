«Козлы отпущения»: в Германии предупредили о гневе правых на Украине

«Козлы отпущения»: в Германии предупредили о гневе правых на Украине BZ: правые силы на Украине воспримут любое соглашение с Россией как поражение

Крайне правые силы на Украине воспримут любое мирное соглашение с Россией как поражение, пишет Berliner Zeitung. Отмечается, что может угрожать безопасности Европы.

Поражение требует козлов отпущения. Гнев, подпитываемый конфликтом, легко может обернуться против Европы, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что мирный план президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта представляет собой бумажку, которая ведет к эскалации. Россия не сможет принять спорные положения этого документа.

До этого немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что Зеленский напрасно рассчитывает на поддержку США его мирного плана. По его словам, видения Киева и Вашингтона относительно урегулирования конфликта сильно расходятся, в то время как Россия добивается значительных успехов на фронте.

Как сообщалось, предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной. Документ также предусматривает создание механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга.