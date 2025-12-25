«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США

Политолог Фрелих: Зеленский напрасно надеется на поддержку США его мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на поддержку США его мирного плана, заявил немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью для телеканала Welt. По его словам, видения Киева и Вашингтона относительно урегулирования конфликта сильно расходятся, в то время как Россия добивается значительных успехов на фронте.

Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами [Киеву]. Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает, — сказал он.

Политолог подчеркнул, что перспективы Украины в среднесрочном периоде вызывают серьезную тревогу, в том числе и у руководства НАТО. По его оценке, будущее Киева сейчас крайне туманно.

Ранее стало известно, что предложенный Киевом проект плана по мирному урегулированию предполагает заключение соглашения о ненападении между Россией и Украиной. Документ также предусматривает создание механизма контроля линии соприкосновения с использованием спутникового мониторинга. Президент Украины Владимир Зеленский представил его в ходе общения с украинскими журналистами.