26 февраля 2026 в 09:48

«Не готова»: эксперт озвучил, без чего не закончится конфликт на Украине

Политолог Ярошенко: Киев не готов менять Конституцию для разрешения кризиса

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина не готова вносить изменения в Конституцию, чтобы урегулировать территориальный вопрос, сообщил ИС «Вести» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, поэтому всерьез говорить о мирном разрешении конфликта пока не приходится.

Без изменения территориальной целостности путем изменения Конституции Украины всерьез о мирном урегулировании говорить не приходится. Мы видим, что сегодня верхушка киевская к этому не готова, — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский ни разу не заявлял об отказе от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года. Политолог также добавил, что руководство республики делает множество заявлений, но все они после очередных переговоров лишь подтверждают: украинская сторона не принимает условия, которые соответствуют национальным интересам России и устраивают Москву.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта не состоялись или хотя бы затянулись. Для достижения этой цели он намерен использовать механизм референдума.

