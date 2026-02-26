Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын приказал оснастить военно-морские силы республики ядерным оружием, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Кроме того, глава государства потребовал модернизировать обычные вооружения армии до «мирового уровня».

В докладе придано весьма важное значение стремительному и продолжительному улучшению оперативной способности ВМС с отдачей приоритета оснащению надводных и подводных военных сил ВМС ядерным оружием, — говорится в материале.

Ким Чен Ын также подчеркнул важность повышения боевых возможностей северокорейской армии. Он поручил реформировать военное образование в стране и систему подготовки военнослужащих. Особое внимание следует уделить идеологическому укреплению войск.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова ответить на любые враждебные военные действия против страны. По его словам, такие страны ждет «безжалостное» возмездие. Лидер также обратил внимание, что сегодня международная система обеспечения мира буквально «разваливается».