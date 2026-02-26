Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 07:33

Ким Чен Ын напомнил, чем закончатся военные действия против КНДР

Ким Чен Ын пообещал безжалостное возмездие за военные акты против КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корейская Народно-Демократическая Республика готова ответить на любые враждебные военные действия против страны, напомнил лидер Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи. По его словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, такие страны ждет «безжалостное» возмездие.

Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны, — предупредил Ким Чен Ын.

Он обратил внимание, что сегодня международная система обеспечения мира буквально «разваливается». Ким Чен Ын подчеркнул, что в таких условиях защита права страны и ее жителей на существование и развитие становится «государственным делом наибольшей значимости».

Ранее Ким Чен Ын был вновь утвержден в должности генерального секретаря ТПК на проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи. Делегаты высшего партийного форума единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.

Ким Чен Ын
Северная Корея
КНДР
Пхеньян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, о чем поговорили российские бойцы с польскими наемниками
«Даже отводить некого»: Алаудинов описал судьбу наемников в Сумской области
«Простая истина»: пострадавшим из-за гололеда россиянам дали важный совет
Ким Чен Ын напомнил, чем закончатся военные действия против КНДР
Дерматолог назвала процедуры, способные вызвать онкологию
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 февраля: инфографика
У России появился собственный робот-хирург
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Россией за ночь
Зеленского уличили в желании использовать референдум для срыва переговоров
Стилист рассказал, как сделать долговременную укладку без химии
Грузовой состав из 30 вагонов сошел с рельсов на Сахалине
Нутрициолог раскрыла главный источник растительного белка
Синцов бегал голышом, Аплекаеву убили: что стало со звездами «Дома-2»
Госдолг США может достичь угрожающего уровня через пять лет
Психиатр назвал методы профилактики болезни Альцгеймера
Российские военные сбили четыре дрона ВСУ над Тульской областью
Назван древнейший злак, богатый клетчаткой
«Запад» разбил ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 26 февраля
Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции
Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.