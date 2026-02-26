Ким Чен Ын напомнил, чем закончатся военные действия против КНДР Ким Чен Ын пообещал безжалостное возмездие за военные акты против КНДР

Корейская Народно-Демократическая Республика готова ответить на любые враждебные военные действия против страны, напомнил лидер Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь IX съезда Трудовой партии Кореи. По его словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, такие страны ждет «безжалостное» возмездие.

Наша армия незамедлительно нанесет безжалостную атаку возмездия против враждебных военных актов всяких сил, пытающихся посягнуть на суверенитет и интересы безопасности страны, — предупредил Ким Чен Ын.

Он обратил внимание, что сегодня международная система обеспечения мира буквально «разваливается». Ким Чен Ын подчеркнул, что в таких условиях защита права страны и ее жителей на существование и развитие становится «государственным делом наибольшей значимости».

Ранее Ким Чен Ын был вновь утвержден в должности генерального секретаря ТПК на проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи. Делегаты высшего партийного форума единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.