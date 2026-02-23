В КНДР избрали лидера Трудовой партии Кореи

На проходящем в Пхеньяне IX съезде Трудовой партии Кореи глава КНДР Ким Чен Ын был вновь утвержден в должности генерального секретаря ТПК, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Делегаты высшего партийного форума единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.

Агентство подчеркнуло, что выборы главы ТПК имеют важнейшее значение в работе партсъезда. От него зависит будущее народа Северной Кореи.

Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК, — говорится в публикации.

IX съезд ТПК стартовал 19 февраля, собрав около 5 тыс. делегатов со всей страны. В ходе форума, за которым следят более 2 тыс. наблюдателей, будут определены стратегические направления развития государства и партии на ближайший период.

Ранее стало известно, что в столице КНДР завершилось строительство улицы Сэбель («Новая звезда»), названной в честь северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области. Торжественная церемония открытия прошла в столичном районе Хвасон с участием лидера страны Ким Чен Ына.