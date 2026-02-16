Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 06:09

В Северной Корее почтили «героев Курской битвы»

ЦТАК: Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу в честь «героев Курской битвы»

Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принимает участие в соревнованиях танковых экипажей Корейской народной армии, Пхеньян, Северная Корея Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принимает участие в соревнованиях танковых экипажей Корейской народной армии, Пхеньян, Северная Корея Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press
В столице КНДР завершилось строительство улицы Сэбель («Новая звезда»), названной в честь северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях в Курской области, передает агентство ЦТАК. Торжественная церемония открытия прошла в столичном районе Хвасон с участием лидера страны Ким Чен Ына.

Новый жилой квартал возведен для семей военнослужащих, погибших в ходе «зарубежной военной операции». Инициатором строительства выступил лично Ким Чен Ын, который курировал проект на всех этапах. В комплексе появилась группа монументальных сооружений, призванных увековечить «сияющий как звезды» подвиг бойцов.

В своей речи на открытии Ким Чен Ын назвал новую улицу символом героической эпохи и предметом гордости всей нации. Он подчеркнул, что название Сэбель уже нашло место в сердцах граждан как олицетворение силы и величия Кореи.

В завершение церемонии лидер КНДР перерезал красную ленту и лично вручил ордера на новые квартиры родственникам погибших военных. Для собравшихся жителей и гостей праздника был организован праздничный концерт.

Ранее глава МИД РФ Сергей лавров предложил воплотить братство России и КНДР по освобождению Курской области в совместные проекты. По его словам, сотрудничество Москвы и Пхеньяна — это важный политический и нравственный актив.




КНДР
Россия
Ким Чен Ын
СВО
