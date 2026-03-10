Сестра Ким Чен Ына пригрозила США превентивным ударом

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон обвинила США и Южную Корею в провокации и пригрозила «превентивным сверхмощным наступлением» в ответ на начавшиеся совместные военные учения, передает ЦТАК. В заявлении подчеркивается, что маневры угрожают безопасности региона и требуют от Пхеньяна готовности к более жесткому, чем симметричный, ответу.

Это является не «игрой в войну», а действительно провокационным и агрессивным военным действием тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством. <...> Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным, — высказалась она.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на IX съезде Трудовой партии Кореи поручил планово обновить все военные базы и превратить границу с Южной Кореей в «крепость». Глава государства также распорядился разработать конкретные планы строительства новых военных объектов и обеспечить их ежегодное выполнение для усиления системы военной инфраструктуры.

Кроме того, он пригрозил полным уничтожением Южной Кореи в случае посягательств на безопасность КНДР на фоне подготовки к совместным учениям Сеула и Вашингтона. Заявление прозвучало в ответ на планируемые военные маневры.