26 февраля 2026 в 10:56

КНДР усилит оборону на южной границе

Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в крепость

Фото: IMAGO/Matrix Images/Global Look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын на IX съезде Трудовой партии Кореи заявил о необходимости планового обновления всех военных баз, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он также поручил превратить границу с Южной Кореей в «крепость» и усилить систему военной инфраструктуры.

Следует принять меры по стандартному обновлению всех военных баз, — сказал лидер КНДР.

Глава КНДР поручил разработать конкретные планы строительства новых военных объектов и обеспечить их ежегодную реализацию. Он указал на необходимость последовательного выполнения военно-стратегического курса партии.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне прошел военный парад, в котором приняли участие сражавшиеся с ВСУ в Курской области солдаты. Также состоялся праздничный фейерверк в ознаменование завершения IX съезда Трудовой партии Кореи. Мероприятие состоялись вечером 25 февраля на площади имени Ким Ир Сена. Торжественным маршем прошли 50 парадных расчетов, представляющих различные рода и виды вооруженных сил. Открыли шествие знаменосцы, которые несли боевые стяги соединений Корейской народной армии всех ступеней.

