18 марта 2026 в 14:55

Синоптик спрогнозировал апрельское тепло в Москве в ближайшее время

Синоптик Тишковец: в Москве 21 марта 2026 года ожидается апрельское тепло

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве 21 и 22 марта 2026 года ожидается апрельское тепло и повышение температуры до плюс 10 градусов, заявил «Москве 24» синоптик Евгений Тишковец. Он пообещал солнечную погоду.

При этом в конце рабочей недели 19 и 20 марта погода может испортиться, предупредил Тишковец. В четверг на фоне повышенного атмосферного давления в столице будет малооблачно. К утру температура воздуха опустится до минус трех градусов, но уже днем столбики термометра покажут чуть выше 10 градусов тепла.

Ранее синоптики Центра погоды «Фобос» заявили, что весна пришла намного раньше обычного срока в европейскую часть России. Они отметили, что почти весь регион находится в зоне оттепелей, даже на Крайнем Севере температура воздуха поднимается до плюс шести градусов.

